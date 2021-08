La Commune de Somme-Leuze va installer son administration communale dans la Ferme Laboulle, à Baillonville. Plus de quinze ans après avoir évoqué ce projet de nouvelle maison communale, un pas important a été franchi : le Conseil communal a validé fin juin le cahier des charges du marché de services pour la mission d’auteur de projet. La ferme Laboulle sera transformée en administration communale et Maison Rurale Polyvalente. Les offres sont attendues pour le 29 octobre.

Si­tuée une centaine de mètres de l’actuelle mai­son communale, la Ferme Laboulle accueillera :

les locaux de l’Administration communale d’un côté de la cour carrée (950 m²) ;

la Maison Rurale Polyvalente (360 m²) comprenant;

une crèche de 21 places ;

une salle polyvalente divisible en deux salles ;

l’espace public numérique (EPN).

un logement « tremplin » (80m²).

Un parking d’une capacité de 60 pla­ces sera également réalisé.

Le BEP a réalisé la programmation de ce projet en étroite collaboration avec la Commune et le personnel communal. Après avoir réalisé l’étude programmatique, l’estimation des travaux et la préparation et le lancement du cahier des charges, le BEP continuera son accompagnement sur les points suivants :

l’analyse des offres ;

l’accompagnement dans le cadre du permis d’Urbanisme ;

le suivi administratif et financier du chantier.

Un grand pas a été franchi par la publication de cet avis de marché. L’ouverture des offres est prévue le 29 octobre. L’objectif est d’attribuer le marché début 2022 et d’entamer les travaux en 2023-2024.