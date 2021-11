Il était environ 18h ce mercredi et il pleuvait sur la Famenne quand une violente collision frontale s’est produite sur la route principale qui traverse Noiseux.

L’accident a eu lieu face au manège, non loin de la sortie de Baillonville. En cause, une voiture et une camionnette. Bilan: un tué sur place, un quadragénaire originaire de Marche-en-Famenne, et un blessé grave habitant Haversin (Ciney). Ce dernier a été transporté en clinique. On sait qu’il travaille pour l’entreprise Ronveaux, à Ciney.

La police de Condroz-Famenne, aux ordres de l’inspecteur principal Willame, chef du service circulation, a dressé le constat et dévié la circulation par la rue de Forêt. Pendant ce temps, les services de secours des zones Dinaphi et Luxembourg, ainsi que le SMUR de Marche-en-Famenne, a prodigué les premiers soins. Le parquet a été avisé.