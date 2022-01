Un accident impliquant un véhicule s’est produit lundi matin peu avant 7h00, rue des Caves, à Pessoux (Ciney). Pour une raison encore indéterminée, une voiture a effectué et une sortie de route et a fini sur le flanc. Les pompiers de la zone Dinaphi et de Luxembourg se sont rendus sur place. Légèrement blessée, la conductrice a pu être extraite de son véhicule et transportée à l’hôpital.

© D.R