Un accident impliquant un seul véhicule s'est produit ce mercredi soir, sur la N97, entre Achêne et Dréhance en direction de Philippeville. Les secours de la zone Dinaphi se sont rendus sur place avec deux autopompes de Dinant et Ciney, un SMUR, un officier et un balisage de Dinant. La police de la route était également sur place. Un homme de 60 ans a été légèrement blessé et transporté en ambulance de Dinant.