Un Hastièrois faisait opposition à un jugement le condamnant à 37 mois de prison, ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dinant, pour un trafic de cannabis et de cocaïne commis entre février 2020 et février 2021. Il était, selon lui, sous l’influence psychologique d’un vieil ami qu’il n’avait plus vu depuis longtemps, qu’il hébergeait.

Ce dernier était à la tête de ce trafic...depuis son lit. « D’après mon client, il était tellement fade qu’il lui envoyait des sms alors qu’il était dans la pièce à coté pour lui demander de lui amener un café. C’était pareil pour le cannabis », indique l’avocate du prévenu. Ce dernier livrait du cannabis aux clients qui se présentaient chez lui et allait parfois chercher la marchandise destinée à être revendue. Pour le parquet de Namur, il y a lieu de confirmer les 37 mois de prison déjà prononcés. Jugement le 22 décembre.