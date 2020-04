L’association Aranéa People lance une collecte afin de venir en aide aux Dalits, la classe sociale la plus pauvre qui existe en Inde. Un événement sera organisé dès que l’évolution de l’épidémie de Covid-19 le permettra.

Derrière Aranéa People, on retrouve la Rochefortoise Tessa Eloy, qui a été adoptée à l’âge de 18 mois grâce à l’association Enfants du Monde. "Nous avons déjà organisé des événements afin de venir en aide aux Dalits. L’argent récolté transite par Enfants du Monde et est confié à Rosario Rasa, un avocat, grand défenseur des Dalits, qui leur vient en aide dans un état du sud de l’Inde, le Tamil Nadu, à travers l’organisation Pope : People Organisation for Planning and Education. Des puits et une école des devoirs ont ainsi déjà été créés."

© DR



La Rochefortoise poursuit : "Nous sommes fort impactés en Belgique, mais en Inde, c’est pire. Ils n’ont pas peur d’être malades mais de mourir de faim. Le confinement dans les bidonvilles est par définition impossible, mais en plus, ils n’ont pas vraiment d’accès à l’eau et ne peuvent plus travailler donc plus se nourrir. L’idée est donc de récolter de l’argent et de l’envoyer à Rosario pour qu’il fournisse des masques, du gel désinfectant et des vivres à cette population défavorisée."

Outre cette collecte de fonds, un événement est en train de se préparer. "Il aura lieu dans la région de Rochefort dès que l’épidémie le permettra. Il y aura des stands de présentation de l’artisanat, de la culture et de la gastronomie indienne, un souper et une soirée dansante sur le thème Bollywood. Beaucoup d’Indiens adoptés que je connais se manifestent dans ce cadre et apportent des idées. C’est un bel élan de solidarité et de générosité des Indiens envers les Indiens."

Infos : Tessa Eloy : 0498/24.18.18. Page Facebook : Aranéa People. Si vous souhaitez soutenir les actions voici le numéro de compte d’Aranea People : BE47 3770 6335 5080 avec communication : Inde-Covid 19.

© DR



JVE