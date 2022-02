Découvrir les actions mises en place au quotidien par le monde agricole pour protéger les ressources en eau de votre région : c'est l'objectif de cet apéro rural. À cette occasion, la famille Pirson vous accueillera sur son exploitation à la ferme de la Bocheroule à Sovet (Ciney). Après cette visite, les sources d’engrais de la ferme, la fertilisation des cultures ainsi que l’utilisation de cultures intermédiaires pièges à nitrate n’auront plus de secret pour vous. Un apéro rural clôturera cette rencontre.

Les organisateurs indiquent : "Les agriculteurs ont envie de parler de leur métier et d’en expliquer l’évolution aux autres habitants des campagnes, aux personnes éloignées du monde agricole. Ils n’ont cependant souvent pas beaucoup de temps à y consacrer. Les voisins, habitants de la région sont venus chercher à la campagne un lien direct avec la nature, les paysages, … Pour beaucoup, ils sont intéressés par ce qui les entourent mais n’osent pas toujours aller discuter avec le producteur du coin. Ils n’ont pas souvent le temps d’aller à des activités le toute une journée le weekend ou en tout cas, ils ne se retrouvent pas dans ce type de rencontres. L’idée ? Face découvrir 1 culture, 1 pratique, 1 aménagement, 1 spéculation, 1 diversification, 1 race, … en direct d’une ferme, de manière conviviale, à ses voisins et aux habitants de la région. La proposition est d’organiser sous forme d’Apéro après journée, une visite en ferme de 2-3h. Pendant 1h l’agriculteur parle d’un sujet qui lui tient à coeur. Une échange informel autour d’un verre permettra de poursuivre la discussion, de ramener de la convivialité autour des fermes et d’apprendre à se connaitre. Cela s’inscrit également dans le cadre de la publication d’une charte de bien vivre à la campagne qui se veut de faire comprendre sous forme de texte et de croquis humoristique les réalités de la vie en milieu rural."

L'événement est organisé par le GAL Condroz Famenne et PROTECT’eau, en partenariat avec la famille Pirson. Il se déroulera à la Ferme de la Bocheroule 1A, 5590 Sovet (Ciney) (coordonnées GPS : 50.297248, 5.031395 ; 50°17'50.1"N 5°01'53.0"E). Inscription avant le 13 mars 2022 via nina@condroz-famenne.be. Renseignements : GAL – nina@condroz-famenne.be 0474 03 17 35