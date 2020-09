Un Partenariat Local de Prévention (PLP) vient de se constituer à Sovet. Il a été inauguré symboliquement le 10 septembre

La ville de Ciney explique : "Pour rappel, un PLP c'est un accord de collaboration entre les citoyens membres et la Police locale au sein d'un quartier déterminé. Les acteurs du projets sont les citoyens qui collaborent, le coordinateur (pour Sovet, Freddy Collignon) et la Police. Sovet est la sixième "équipe" constituée après Haversin, Braibant, Chevetogne, Pessoux et le quartier du Congo à Ciney. Ce partenariat a déjà fait ses preuves dans les 5 PLP en place sur le territoire communal. Partout, le constat laisse apparaître une diminution notable de vols."

Les objectifs d'un PLP sont les suivants : accroître le sentiment de sécurité général du citoyen, favoriser le contrôle social, propager l'importance de la prévention. Le rôle du membre d'un PLP est de signaler immédiatement les faits ou comportements anormaux et les personnes suspectes à la Police qui a pour tâche d'agir.

Vous souhaitez constituer un PLP dans votre village ou votre quartier? Contactez directement le bourgmestre : fdeville@ciney.be