Des peines de 18 mois et 2 ans de prison ont été requis, mardi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un couple poursuivi pour avoir cultivé et vendu du cannabis à Hastière entre le 1er janvier 2017 et le 21 août 2019. Ils auraient utilisé leur fille âgée de 13 ans comme intermédiaire lors de certaines ventes.