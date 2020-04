Suite à la crise sanitaire et aux mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral, le Collège communal de la Ville de Ciney a décidé ce lundi 6 avril de supprimer deux taxes communales pour l’entièreté de l'année 2020. Il s'agit de la taxe sur les terrasses et la taxe de séjour sur les hébergements touristiques. « L’objectif du Collège est d’apporter une bouffée d’oxygène au secteur horeca et au secteur touristique contraints de stopper leurs activités depuis le 14 mars. Le montant de ces deux taxes pour l’année 2020 avait été évalué à 25.500 euros par les services financiers de la Ville (taxe terrasses: 15.000 euros - taxe séjour : 10.500 euros) », indique la Ville de Ciney. Cette décision doit néanmoins encore être votée lors du prochain conseil communal mais il ne fait aucun doute qu'elle sera ratifiée.

Le Collège évaluera par ailleurs prochainement l’opportunité de supprimer également les taxes sur les agences de paris et sur les dancings.