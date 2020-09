Les travaux de suppression du passage à niveau de Leignon vont débuter. Infrabel et la Ville de Ciney ont réuni les habitants de Leignon le 28 septembre pour une réunion d’information afin de leur expliquer les travaux liés à la suppression du passage à niveau de Leignon.Ces aménagements d’une durée de deux ans vont démarrer début octobre. Ils seront réalisés en deux phases.

La première consistera en la construction d’une nouvelle voirie qui partira du pont des Bayaux et arrivera rue du Forbot. Ces travaux sont prévus jusqu'octobre 2021. Un rétrécissement du passage intérieur du pont des Bayaux à 3 mètres de large pour les véhicules et la création d’un passage réservé à la mobilité douce sont aussi prévus.

© ville de ciney



La seconde phase sera la construction d’un pont au-dessus des voiries destiné à la circulation en provenance de la route de Spa et du quartier de l’église. S'ajouteront à cela la création d’un couloir sous voies réservé aux piétons et aux cyclistes entre l’ancienne gare de Leignon et le terrain de balle-pelote et la création d'un giratoire en face du passage à niveau actuel (côté Corbion). Cette phase devrait se terminer en 2022

Lors de cette réunion, le bourgmestre a également informé les citoyens du projet de mobilité douce entre Leignon et Ciney. Cette piste le long de la voie ferrée devrait être construite en partie par Infrabel et en partie par la commune.