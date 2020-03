Les deux prévenus risquent des peines de 13 et 15 ans de prison.

C'est la queue entre les jambes que deux jeunes gars de 20 ans ont comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant, poursuivis pour une détention arbitraire, un vol avec violence et une tentative d’assassinat commis à Vencimont (Gedinne) et Wellin, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2019. Après avoir fait vivre un véritable calvaire à leur victime, ils auraient voulu l'emmener sur le viaduc de Dinant, sur la Charlemagne, pour le balancer par-dessus le parapet. Des peines de 13 et 15 ans ont été requises à leur encontre.

L'un des deux prévenus, Jason, coupait du bois sur la parcelle voisine de celle de la victime depuis juin 2018. Il reprochait au septuagénaire d'avoir crevé les pneus de son tracteur et surtout de lui avoir fait perdre son emploi. Le 13 janvier vers 20h00, Jason et son cousin Brandon se sont rendus au domicile du monsieur. Des faits préparés la veille. Ils avaient avec eux une carabine à plomb, un fusil de chasse et de la corde. « En chemin, ils se sont arrêtés deux fois. Une première fois pour remonter l'arme, une seconde fois pour la charger », explique la partie civile.

Sur place, les deux prévenus ont tambouriné à la porte puis se sont cachés. Lorsque le septuagénaire a ouvert et a passé la tête, il a reçu un coup de boule. Au sol, il a reçu un plomb en plein ventre. Jason, qui tenait la carabine à plomb, a alors demandé à son cousin de tirer avec le fusil de chasse, ce qu'il n'a pas fait. La victime a ensuite été ligotée et emmenée dans sa maison. Décrit comme hystérique, Jason voulait sa carte bancaire et sa voiture. Pour lui faire peur, il a utilisé le fusil de chasse pour tirer dans la télévision. En prenant soin de mettre le canon de l'arme à proximité du visage du septuagénaire. Brandon finira par trouver les clés de la voiture...

Selon les deux prévenus, ils voulaient emmener leur otage à Dinant pour qu’il rentre à pied jusque Gedinne. Mais dans ses premières auditions, Brandon a confirmé à trois reprises que le plan de base était de jeter le septuagénaire par-dessus le parapet du viaduc de Dinant. « Je voulais enfoncer mon cousin car j'étais dans la merde à cause de lui », a-t-il expliqué. Pour le parquet de Namur et la partie civile, ce changement de version est simplement arrivé après des discussions entre cousins.

Sauvé par le carburant

Si le septuagénaire a pu échapper à ses bourreaux, c'est grâce au carburant de son véhicule. Pour aller à Dinant, il fallait faire un arrêt à la station-service de Wellin pour éviter la panne sèche. « On s’est trompé de chemin. En revenant sur nos pas, il a sauté à hauteur d’un rond-point », a indiqué Brandon. Jason a alors effectué une marche arrière. Il aurait voulu l'écraser. Mais l'homme a su prendre la fuite et trouver de l'aide dans une friterie toute proche. « Au-delà des séquelles physiques, mon client est fort marqué psychologiquement », a indiqué l'avocat de la partie civile. « Il revit la scène en boucle et fait régulièrement des cauchemars. Les anxiolytiques ne le font pas mieux dormir. Je crois que psychologiquement, il n'était pas prêt à rencontrer ses deux bourreaux ce mercredi à l'audience. »