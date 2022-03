Mardi dernier, la Ville de Namur annonçait réquisitionner le centre namurois des sports Tabora pour accueillir des personnes fuyant la guerre en Ukraine, à la demande de Fedasil. Depuis, l’accueil de ces réfugiés s’organise. "Tout n’est pas encore prêt à 100 % mais il ne reste plus que quelques détails à peaufiner", explique Benoît Demazy, responsable communication à la Ville de Namur.

Concrètement, le premier des trois plateaux omnisports du rez-de-chaussée servira à l’accueil des réfugiés, à leur enregistrement. Des membres du personnel communal et du CPAS s’en chargeront. "A priori, ils ne resteront ici que quelques jours avant d’être relogées soit chez un particulier, soit via une autre solution proposée par la Région. Si elles devaient rester plus longtemps, alors il faudra passer par la Maison des Citoyens, à l’Hôtel de Ville, pour effectuer les démarches auprès du registre population en vue d’obtenir des aides financières." Tous recevront un kit composé d’un bac en plastique et de produits d’hygiène. Des tables et une petite zone de jeux ont été installées sur le second plateau tandis que le dernier accueille de vrais lits destinés aux femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite.

© Monmart

Le reste, c’est au -1 que cela se passe avec la création d’une infirmerie, en collaboration avec Gamena (Poste de garde de médecine générale à Namur). Une présence quotidienne de 2h/jour sera assurée par des professionnels de la santé. Deux autres salles permettront aux bébés d’être changés tandis qu’une autre sera destinée à l’allaitement.

Plus loin, les salles de sport ont été transformées en dortoirs ou en salle de jeu. Dans celles-ci, des panneaux en bois divisent ces pièces en plusieurs zones, pour un semblant d’intimité. "Toutes ont quatre lits de camp, des coussins et des sacs de couchage, une table, une lampe de chevet et une prise de courant", précise Benoît Demazy.

Des affiches en français/ukrainien ont par ailleurs été placardées un peu partout dans le hall, afin de les aider à s'orienter dans leur nouvel espace de vie.

© Monmart

Tabora ? La moins mauvaise des solutions

Le centre Tabora est le plus grand de la commune de Namur. Son choix a été une évidence pour la Ville. "On n’a pas une dizaine de grands bâtiments communaux à disposition et sûrement pas d’aussi grands. On entend souvent qu’on aurait pu se diriger vers un autre type de bâtiment. Mais dans ce cas, il n’y avait pas de douche, pas de cafétéria, pas de chauffage. On se rend bien compte que c’est tout de même du bricolage mais Tabora était la moins mauvaise des solutions", affirme Benoît Demazy.

Cette décision impacte de nombreux clubs de sport et leurs affiliés. "La majeure partie des clubs ont pour l’instant pour être relogés et des solutions sont par ailleurs trouvées pour les stages, en collaboration avec le service des sports. Au sein des clubs, beaucoup comprennent la décision qui a été prise et font preuve de solidarité. Il y en a évidemment d’autres qui ne comprennent pas. Mais si on doit priver 5 % des clubs de leur activité pendant quelques semaines, pour venir en aide à des gens qui fuient une guerre, on le fera. La Ville a fait son choix."

Ce lundi matin, Tabora n’avait pas encore accueilli ses premiers réfugiés. Mais la Ville se tient prête. "Cela peut être cette après-midi comme dans trois jours. Nous pouvons accueillir 150 personnes. On a demandé qu’ils arrivent par petits groupes. On ne veut pas se retrouver comme à Bruxelles avec une file de 150 personnes qui attend", termine Benoît Demazy.