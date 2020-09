Le métier de taurellier (ou bouvier) fait sans doute partie des professions les plus méconnues en Belgique. À l’Agence wallonne de l’élevage, ils sont plusieurs taurelliers à se relayer quotidiennement sur les trois sites de l’agence pour récolter les semences de taureaux et participer à leur entretien. Parmi eux : Ludovic Lejeune (40 ans), Christophe Malherbe (39 ans) et François Herman (34 ans). Le premier s’occupe des 50 taureaux du site de Wavre. Le second est bouvier sur le site du Tersoit (48 taureaux) à Ciney tandis que le troisième travaille sur le site des champs Elysées (76 taureaux), également à Ciney.