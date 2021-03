En juin 2020, le conseil communal de Dinant votait différentes mesures d’allègement fiscal pour soulager les commerçants impactés par le Covid-19. Il s’agissait de supprimer diverses taxes et redevances communales. Ce lundi soir, le conseil a acté de nouvelles suppressions de taxes communales. Cela concerne les taxes de l’année 2021 sur les débits de boissons (7.000€), sur les terrasses et étales (40.000€), la redevance pour la Croisette (15.000€), sur les enseignes publicitaires (33.000€) et les campings (20.000€). "S’ajoute à cela une nouvelle suppression : celle sur les spectacles et divertissements qui représente un peu plus de 100.000€. C’est un effort financier très important. Au total, cela représente près de 220.000€ sur le budget 2021", indique le bourgmestre Axel Tixhon.