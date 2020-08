Sept sur huit ! Malgré le coronavirus, UCM vient d'embaucher sept demandeurs d'emploi formés par Technobel ! L’opération « Coup de poing pénuries » menée en collaboration avec Le Forem se conclut donc sur un joli succès pour les partenaires et les participants ! Basé à Ciney, Technobel est un Centre de Compétence dont la principale mission est la formation aux T.I.C.

Les besoins informatiques des entreprises sont aujourd’hui considérables. Depuis plusieurs mois, le service IT d'UCM recherchait, non sans peine, des développeurs Java. Pour y arriver, UCM a décidé d'utiliser la mesure "coup de poing", imaginée par la Région wallonne au tout début de 2019 et mise en œuvre par Le Forem. Cette mesure permet une formation gratuite et sur mesure pour des demandeurs d’emploi avec une garantie d’embauche pour 80% des participants ayant atteint les objectifs. En février 2020, huit candidats entamaient un stage de trois mois au sein du service IT d'UCM après avoir suivi une formation chez Technobel. Aujourd’hui, sept d’entre eux ont décroché un contrat au sein de UCM !

Le lock-down de la mi-mars a évidemment bouleversé l’organisation de l’opération partenariale. Néanmoins, les participants ont conservé leur motivation. « Pendant la formation, un esprit de camaraderie s’est vite installé au sein du groupe ce qui nous a permis aussi d’accepter de petits challenges qu’on nous proposait pour garder la main ! Durant les stages aussi, nous avons dû nous adapter à travailler à distance. Cela a demandé pas mal de flexibilité ! » explique Bastien, l’un des participant recruté par UCM.

Malgré le contexte parfois difficile, les apprentissages en milieu de travail constituent une réelle valeur ajoutée aux opérations coup de poing. « Nous étions tous répartis dans des équipes et encadrés par un parrain de stage qui pouvait nous épauler ou nous donner des conseils. Dans mon cas, avec l’aide de mon parrain, j’ai pu m’intéresser à l’architecture même du code du projet sur lequel on travaillait. Cela a été vraiment un chance pour moi parce que ces éléments sont propres à chaque entreprise, je n’aurais pas pu les apprendre autrement ! » poursuit Bastien en expliquant son expérience. Aujourd’hui, Technobel est heureux du succès rencontré par les « Opérations coup de poing » que le Centre mène pour le secteur de l’IT. Après déjà deux opérations conclues en 2020, cette action, en collaboration avec UCM et Le Forem, est un troisième succès pour l’emploi !