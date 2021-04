Ce mercredi, une tentative d'enlèvement d'enfant aurait eu lieu à Dinant. "Faites très très attention. Aujourd'hui, en bas de la rue pour aller a Bellevue, un Berlingo blanc, plaques françaises, vitres arrières teintées, a essayé de kidnapper un enfant. Un couple racontant qu'ils avaient des bonbons et un chiot pour lui. Faites très très attention et mettez en garde vos enfants", écrivait notamment un internaute.



Renseignements pris à la zone de police Haute-Meuse, ce signalement a été rapporté aux forces de l'ordre. Des vérifications sont actuellement en cours. "On a évidemment analysé les images des caméras de la ville mais on n'a rien pu vérifier de tout cela. Nous effectuons néanmoins des vérifications et croisons ces données avec d'autres signalements du même genre qu'on a pu avoir par le passé. Mais pour le moment, nous n'avons rien de concret", explique le chef de corps Bernard Dehon.

Ce dernier indique que ces signalements sont toujours pris au sérieux. Mais aussi à prendre avec des pincettes. Les réseaux sociaux accentuant la peur et l'angoisse des gens.