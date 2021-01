Fin 2018, un jeune homme a été interpellé à Rochefort pour des faits qui ont failli virer au drame. Dans un contexte familial compliqué, cet individu a voulu tuer sa mère, sa grand-mère et son beau-père.

Ce dernier tenait un hôtel dans la région. Il y hébergeait sa compagne et son fils (le prévenu) tandis que la grand-mère de ce dernier habitait à quelques pas de là. Mais la relation entre le beau-fils et le beau-père était tendue depuis plusieurs mois. Par deux fois, le jeune homme a dégradé du matériel dans le restaurant de l’hôtel. Il a aussi menacé de tuer son beau-père à plusieurs reprises.

À bout de nerfs et sous influence d’alcool, ce Rochefortois a failli passer à l’acte le 23 décembre 2018. Il voulait s’en prendre à plusieurs membres de sa famille, armé d’un couteau. Heureusement, il a été désarmé à temps par sa mère et sa grand-mère. Il avait tout de même roué son beau-père de coups et lui avait lancé le couteau dans sa direction.

Il y a quelques mois, le prévenu s’était présenté au tribunal pour répondre de ses actes. Il avait néanmoins quitté le palais de justice avant que son dossier ne soit pris. Dans un jugement, le président avait ordonné sa comparution en personne, le 16 décembre dernier. Mais il n’est pas venu. Dans ces conditions, son avocat a refusé de le représenter. "Alcoolique, il n’avait aucune limite. Ses proches, sa famille et ses copines successives n’arrivaient pas à le faire bouger. L’électrochoc qu’on attendait est arrivé, mais tard. Il a suivi une hospitalisation à Bouge pour cette addiction", a expliqué son avocat. Ce mercredi, le Rochefortois avait fait le déplacement pour entendre le jugement : cinq ans ferme. Son arrestation immédiate a été requise par le parquet de Namur, et ordonnée par le tribunal malgré les récentes choses mises en place par le prévenu pour se soigner. En moins de trois secondes, les menottes lui étaient passées.