Un habitant d’Anhée qui circulait à bord de sa Jaguar a eu la peur de sa vie, le 10 avril 2018, lorsqu’il a été victime d’une tentative de carjacking à Hun. Trois individus à bord d’une Peugeot 207 volée l’ont suivi et interpellé par des appels de phare. Il s’est arrêté. Et est rapidement reparti quand il a vu plusieurs personnes descendre du véhicule qui s’était arrêté devant lui. "Ils étaient cagoulés, habillés en noir et portaient des armes de poing avec laquelle ils le visaient. Quand il a redémarré, les prévenus ont tenté de le bloquer à deux reprises avec le leur. Heureusement, la puissance de sa voiture a pu faire la différence", précisait la partie civile lors de l’audience. Ce mercredi matin, une peine de trois ans et deux autres de trente mois, assorties d’un sursis probatoire, ont été prononcées à leur encontre. Un quatrième prévenu a été acquitté de cette prévention mais a néanmoins écopé d’une peine de travail de 100 heures pour une course-poursuite qu’il a eue avec la police.