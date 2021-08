Les propos tenus ont choqué dans les rangs de la majorité. "Lamentable" est le mot qui revenait le plus souvent. "La comparaison avec le capitaine du navire relève de leur médiocrité habituelle", pour le conseiller Joseph Jouan. Robert Closset, lui, parlait d’une "attitude de gamin.".



"On devait voter des dépenses pour les réfection de voiries touchées par les inondations. Ils iront expliquer aux gens qu'il faudra attendre un mois de plus", pestait l'échevin Laurent Bellot.

L'échevine Chantale Clarenne a aussi réagi, notamment aux propos de la LDB selon lesquels certaines personnes se trouvent des compétences. Elle doit reprendre les finances, laissées vacantes par le départ d'Axel Tixhon. « Je conserve l'enseignement et Camille Castaigne reprend les miennes liées à la jeunesse. Il est normal de redistribuer les compétences. Je suis diplômée dans l'informatique, je suis une femme de chiffres. Je n'ai par ailleurs jamais rien promis au PO d'Yvoir concernant l'école de Neffe. », indique-elle.

Contacté aussi ce mardi matin pour une réaction à froid, Thierry Bodlet dit avoir été abasourdi par la façon dont Axel Tixhon a été traité. "Le comparer à quelqu’un qui a laissé ses hommes mourir, c’est scandaleux et inadmissible alors qu’il éprouve déjà beaucoup de difficultés." Thierry Bodlet ne comprend pas très bien pourquoi la LDB a agi de la sorte. "C’est un langage incompréhensible. Veulent-ils faire une majorité avec nous ? Leur manière d’agir ne rend pas les choses faciles. Ils auraient au moins pu demander la modification de l’ordre du jour pour voter les dépenses liées aux inondations avant leur départ Mais ils étaient trop obsédés par leur coup médiatique." Pour le bourgmestre faisant fonction, la LDB a fait flèche de tout bois pour déstabiliser leur groupe. Mais la majorité ne serait pas fébrile pour autant. "Alex Miskirtchian et Marie-Christine Vermet ont toujours voté à la carte et ne sont pas vraiment liés à un groupe. Audrey Benard est par ailleurs en vacances et Laurent Brion était retenu par son boulot, ils savaient qu’on ne signerait pas l’avenant au pacte de majorité ce lundi. Il n’y a aucun souci avec eux."