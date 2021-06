Le centre communal de crise de Beauraing a dressé un nouveua bilan après le passage d'une tornade samedi vers 2éh. "Les blessés légers (17, dont 13 issus du site de l’établissement « Le Pèlerin ») ont été pris directement en charge par les services de secours. Aucune évolution négative n’a été signalée depuis lors. 92 habitations avec dégâts importants sont identifiées (dégâts aux toitures, pignons, vitrages, …). Au stade actuel de l’information, une dizaine d’habitations seraient déclarées inhabitables. Une quinzaine de véhicules sont, par ailleurs, ensevelis au Castel St-Pierre. Comme signalé hier, 6 personnes ont été relogées temporairement. D’autres demandes de relogement sont actuellement gérées. De nombreux arbres et pylônes électriques sont tombés, provoquant des problèmes de circulation. ORES, gestionnaire de réseau électrique, est en cours d’installation de poteaux provisoires afin de rétablir l’alimentation électrique. La SWDE, gestionnaire du réseau d’alimentation d’eau, assure le remplissage des réservoirs permettant d’alimenter les habitations concernées. L’Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beauraing, durement touché, prend contact directement avec les familles des élèves pour évoquer l’organisation de la journée scolaire de lundi."

© Ernould



© Ernould



Un périmètre de sécurité est établi par les services de secours. Des mesures ont été prises pour sécuriser les immeubles situés dans le périmètre concerné. Les autorités ont émis plusieurs recommandations : "Nous demandons à la population en général de ne pas se diriger vers les lieux concernés, et en l’occurrence le centre-ville de Beauraing, afin de ne pas encombrer les voies de circulation et perturber l’intervention des services de secours. Nous demandons de pas contacter les services de secours pour solliciter la pose de bâches sur les toitures concernées, les services de secours étant dans l’impossibilité d’assurer cette tâche au vu du nombre et de l’étendue des dégâts. Mais aussi de ne pas encombrer les services de ORES et SWDE afin de leur permettre d’assurer les interventions urgentes. tous les gestes de solidarité sont les bienvenus."

© Ernould

© Ernould

© Ernould