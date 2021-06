13 personnes ont été blessées au Pélerin samedi soir, Eddy Huysmans, le patron, fait le point

Eddy Huysmans est le patron de deux établissement contigus situés rue de l’Aubépine à Beauraing, Le Pont des Anges et Le Pélerin. Après des mois de disette à cause du Covid, la tornade de samedi s’est abattue sur lui comme une nouvelle catastrophe. "Je ne pense pas que je rouvrirai cette semaine au vu des dégâts, tout est cassé, je n’ai plus de tente solaire. Tout le monde était sur le pied de guerre pour repartir en force après le Covid, j’avais engagé des gens supplémentaires, nous affichions complet, ..."