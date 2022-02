Depuis plusieurs mois, le bureau d’étude français Géosystème, qui réalise des plans d’actions dans le domaine du tourisme durable, s’intéresse aux communes d’Houyet et de Dinant. "Nous nous sommes associés pour une réflexion générale sur le tourisme du Val de Lesse. Nous sommes accompagnés par le Bureau économique de la province (BEP) et le Centre d’ingénierie touristique de Wallonie (CITW) qui subventionnent cette étude à hauteur de 90 % pour le BEP et 10 % pour le CITW", confirme la bourgmestre d’Houyet Hélène Lebrun.

L’objectif est de redynamiser le tourisme en s’appuyant davantage sur les qualités de la région. Pour cela, un premier diagnostic du territoire houyètois a été réalisé afin de définir ses forces, ses faiblesses ou encore les menaces qui planent dessus. "Ils ne se sont pas seulement intéressés à la Lesse. Il en ressort que notre territoire dispose d’un énorme potentiel au niveau du patrimoine architectural, naturel, historique ou encore géologique. L’une des menaces, est par exemple, que nous ne sommes pas bien desservis en transports en commun", poursuit la bourgmestre.

Depuis la réalisation de ce diagnostic, différents ateliers ont été organisés. Ils rassemblent des partenaires publics et privés. "Comme le DNF, Dinant Evasion, des propriétaires de domaines, des guides nature, le CGT, la Donation royale, des offices du tourisme, etc." Dans le but de définir le cadre d’un tourisme plus durable. "Un tourisme de masse, on ne veut plus. On veut réguler davantage la fréquentation de la Lesse et attirer une autre forme de tourisme. La commune d’Houyet est très riche en balades balisées (Ndlr : 63), c’est déjà très bien. Mais on peut encore faire mieux en mettant l’accent sur la biodiversité ou notre histoire, ferroviaire ou royale, par exemple. La réflexion ne se limite d’ailleurs pas à Houyet centre et à la vallée. Elle s’étend aux plateaux. On travaille d’ailleurs aussi avec les agriculteurs."

Une marque : Val de Lesse

La volonté, nous dit-on, est de créer une marque touristique. Celle du "Val de Lesse". Une dénomination qui existait déjà il y a quelques années avec la Maison du Tourisme Val de Lesse, qui regroupait les communes d’Houyet, Beauraing et Rochefort. Mais depuis la fusion des Maisons du Tourisme survenue début 2017, cette dénomination a disparu au profit de la "Famenne Ardenne" qui regroupe Beauraing, Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort. "Raison pour laquelle on veut, de notre côté, remettre l’accent sur notre territoire pour qu’on puisse mieux nous identifier."

Cette future marque "Val de Lesse" devrait donc inciter à une autre forme de tourisme. "Et un bon tourisme peut inciter à la création de commerce et d’établissements Horeca." Il faudra néanmoins du temps avant de mettre en œuvre les résultats de cette étude qui prendra fin en avril prochain. "Effectivement, mais on aura déjà une bonne base sur laquelle travailler. Ce sera ensuite aux politiques d’agir."