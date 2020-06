À partir d'octobre 2020, il sera possible de passer la nuit au Domaine. Le Mercure Han-sur-Lesse travaillera en étroite collaboration avec le Domaine des Grottes de Han pour offrir le meilleur à leurs clients. La demande d'hébergements dans la région du Domaine des Grottes de Han est très importante. « Le Domaine des Grottes de Han est si vaste que vous pouvez facilement y passer deux jours. Pas uniquement dans le Domaine lui-même, mais aussi dans la région », explique Kim De Lescluze, Event Manager au Domaine des Grottes de Han.

« De nos jours, de plus en plus de gens recherchent la paix et la nature, mais ils ne veulent pas faire de compromis sur le luxe », explique Thomas Lecluse. La marque d'hôtel Mercure est réputée pour ses chambres luxueuses avec un service professionnel. À Han-sur-Lesse, l’hôtel disposera de 117 chambres, dont 48 suites familiales. L'hôtel ouvrira ses portes à partir d'octobre 2020. Ceux qui souhaitent être les premiers à passer un week-end à côté du Domaine des Grottes de Han peuvent déjà réserver.