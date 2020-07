Tous les événements non-sportifs prévus en août annulés à Dinant, Yvoir, Hastière, Anhée et Onhaye Dinant - Ciney S.M © D.R

Les bourgmestres des communes de Dinant, Yvoir, Hastière, Anhée et Onhaye, toutes couvertes par la zone de police Haute-Meuse, se sont réunis ce lundi. En plus des décisions qu'ils ont déjà chacun prises pour leur commune, ils ont décidé d'en prendre de manière plus générale afin d'avoir une certaine uniformité.