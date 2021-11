Sur base d’informations policières, la zone Houille-Semois a pu mettre fin à un trafic de cannabis, en 2017, à Beauraing. Deux individus ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi. « Les policiers ont appris que l’un d’eux était pris en charge à la gare de Beauraing par deux individus pour aller se fournir. Ils ont pu identifier quelques clients. En octobre 2017, une perquisition a été menée. Une éffriteuse, une balance, deux gsm, un fusil de chasse et 12g de cannabis ont été trouvés », indique le parquet de Namur.

Selon lui, lorsque ce dealer n’était pas là, il renvoyait vers un de ses amis qui a aussi vendu. D’ou la circonstance aggravante d’association de malfaiteurs visée à la citation. « Je ne voulais pas faire de commerce. J’étais un gros consommateur. Je dépannais parfois mais comme ça me coûtait cher, j’ai commencé à faire payer », a indiqué le premier. « Je déconnais à cette époque. J’étais toujours à gauche et à droite, je buvais et j’avais toujours de l'herbe sur moi. J’en vendais à ceux qui étaient avec moi », a précisé le second.

Des peines de 30 et 18 mois sont requises. Les défenses ont contesté l’association de malfaiteurs. Jugement le 22 décembre.