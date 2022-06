Le ballast est le lit de cailloux sur lequel la voie repose et qui joue un rôle d’amortisseur. Son remplacement est indispensable afin de garantir la performance et la sécurité du trafic ferroviaire. En raison de ces travaux, la circulation des trains est adaptée entre Namur et Gedinne.

Durant les week-ends du 4 au 19 juin, lundi férié du 6 juin compris, et les 2-3 et 9-10 juillet, aucun train ne circule entre Namur, Dinant et Gendron-Celles. Des bus de remplacement sont mis en place. Les voyageurs des gares de Gendron-Celles, Anseremme, Dinant, Yvoir, Godinne, Lustin et Jambes peuvent prendre un bus pour se rendre à Namur et reprendre un train pour continuer leur trajet au-delà de Namur. À la gare de Gendron-Celles d’un côté et à la gare de Namur de l’autre, les voyageurs peuvent donc reprendre le train pour continuer leur trajet. Le parcours de certains bus est prolongé jusque Houyet, pour permette la desserte de la descente de la Lesse. L’emplacement de l’arrêt de bus temporaire se situe sur le site web ou l’application SNCB.

Les voyageurs peuvent utiliser les bus de remplacement sur présentation de leur titre de transport SNCB : tout comme dans le train, des contrôles des billets peuvent avoir lieu dans les bus.

Durant toute la période, les horaires de certains trains IC Bruxelles-Midi–Namur-Dinant et L Namur-Dinant-Libramont sont aussi adaptés.