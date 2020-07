La SNCB adapte donc son plan de transport en conséquence, en essayant de limiter au maximum l’impact de ces travaux sur le parcours des voyageurs.

Des bus seront prévus entre Yvoir et Dinant entre le 4 août et le 4 septembre. Des bus sont prévus entre Dinant et Gendron-Celles le 16 août et entre Yvoir et Gendron-Celles le 23 août.

Les horaires seront adaptés les 10 et 12 août.

Toutes les informations sont disponibles ici : https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-yvoir-dinant-gc?actId=ebwp0YMB8s1eiscHOWA8u9WbN_23xIDEsuqUreeuKWznEH4P7hG6C7ZUzL-W4ctW&actCampaignType=MAIL&actSource=2802&utm_medium=email&utm_source=dedicated&utm_campaign=20200730_nat&utm_content=cta_fr_works_dinant&fbclid=IwAR37A01A8REQBeJjIfCE_M92jls9UnjvNwFkb6mEuebttkKwaBpD29JmLzw