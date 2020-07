Depuis le 10 juillet et l'inauguration de la Boucle de Chooz (7,4km), il est désormais possible de traverser les Ardennes belges et françaises à vélo sur des voies vertes. La Boucle de Chooz est l’aménagement d’un chaînon manquant de l’EuroVelo 19, itinéraire de la Meuse à vélo qui fait transiter les cyclistes par la France, la Belgique et les Pays-Bas. Il s'agit également d'un tronçon de la voie verte « Trans-Ardennes » entre Ham-sur-Meuse et Chooz. La piste cyclable relie désormais Charleville à Givet et s'inscrit dans un projet belge, namurois même. « Ces travaux d’aménagement font partie du projet transfrontalier Ardenne Cyclo, dont le BEP (Bureau économique de la province) est partenaire, et représentent la première étape finalisée de ce projet franco-belge. L’objectif du projet Ardenne Cyclo, mobilisant 4,5 millions d’euros financés pour moitié par les fonds européens (FEDER), est d’accroître l’attractivité globale de l’Ardenne grâce au vélotourisme. Il vise à créer deux circuits touristiques transfrontaliers : une boucle de 170 km reliant l’Ardenne namuroise à la Voie verte Trans-Ardennes et un itinéraire de 110 km reliant l’EuroVelo 5 au nord et la Meuse à Vélo au sud (récemment classée EuroVelo 19). Dans le cadre de ce projet, le BEP coordonne l’ensemble des démarches sur les communes wallonnes concernées par les travaux, (Beauraing, Wellin, Daverdisse, Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois) », indique le BEP sur son site internet.