Située à Treignes, l'Ecole d'Autrefois rouvre ses portes, l'occasion de passer une heure de cours comme en 1932. L'école sera accessible de 11h et 14h du mardi au dimanche durant le mois de juin et tous les jours en juillet/août à 11h, 14h et 16h.

Vous pourrez aussi découvrir le parcours-spectacle Trignolles, un son et lumière intérieur, et vivre, au fil de 11 scènes, l’évolution de la vie en Ardenne des années 1930 à 1960 à travers l’œuvre d’Arthur Masson, le Pagnol Wallon. Vous pourrez aussi partir à la découverte de Treignes, un village empreint d’histoire au cœur du parc naturel Viroin-Hermeton, parcourir les rues et ruelles en quête des métiers anciens liés à la nature tels que sabotier, fermier ou encore lavandière.

Une envie de boire un verre ou faire une pause ? La cafétéria « Chez Toine » a fait peau neuve durant ce confinement. Vous pourrez aussi y admirer les photos de Michel Cordier « Les fleurs de chez nous ».

Infos pratiques : Espace Arthur Masson asbl - Rue Eugène Defraire, 29 – 5670 Treignes www.espacemasson.be - Tel.: +32(0) 60.39.15.00 - Fax: +32(0) 60.39.16.00 - info@espacemasson.be.