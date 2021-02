Plusieurs manifestations du secteur culturel sont prévues ce samedi un peu partout en Belgique. A Dinant, le centre culturel (CCRD) a logiquement décidé de se joindre à cette opération « Still Standing for Culture », la troisième déjà depuis juin 2020. « Il est grand temps de rouvrir ce secteur. Il ne faut pas oublier que derrière la culture, jugée non-essentielle, il y a des gens qui n'ont plus de travail. On ne peut plus rien faire depuis pratiquement un an dans les centres culturels : plus de cinéma, plus de spectacle, plus d'atelier, plus de conférence,... On essaye de garder le contact avec le public via internet mais tout le monde n'est pas connecté », explique la chargée de communication Laura Douxfils qui précise que des acteurs du secteur Horeca seront également de la partie.

© D.R

Concrètement, trois actions seront menées à Dinant ce samedi. A commencer par une « action surprise » menée dans le centre-ville en début d'après-midi sur laquelle une part de mystère est conservée. « La seconde action est l'ouverture d'un musée éphémère dans la salle d'exposition du centre culturel de Dinant, entre 13h30 et 16h30. Actuellement, les musées sont ouverts mais pas les centres culturels... » Ce musée éphémère accueillera le résultat de l'opération Paper Boy, lancée entre le 14 décembre et le 3 janvier par le CCRD. Celle-ci avait pour objectif d'inviter les habitants de Dinant et d'ailleurs à raconter leur confinement au travers d'un projet créatif. « Nous avons reçu une septantaine de photos de gens, d'écoles, d'associations, etc. Elles seront exposées dans les règles strictes des musées : réservations obligatoires, nombre de personnes par m² réduit, masque, gel et distances sociales obligatoires. On désinfectera aussi les lieux régulièrement. » Ce musée éphémère se poursuivra dans les prochains jours de cette manifestation culturelle avec une limite de 30 personnes par jour.

Enfin, la dernière action se déroula à Anseremme. « Une longue file d'attente symbolique sera créée entre le restaurant « Tout simplement » et la salle Ste-Anne. « Il y aura des prestations ponctuelles d'artistes présents dans cette file. »

Inscriptions pour l'action surprise : nicolas.canta@ccdinant.be ou 082/21/39.39

Inscription pour le musée éphémère : mathelartromain@hotmail.be