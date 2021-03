Trois ans ferme ont été prononcés, ce mardi, à l’encontre d’une jeune femme poursuivie pour avoir volé sa tante de 63 ans, en septembre dernier. "Elle a croisé sa nièce, ivre, à la gare de Ciney. Elle lui a proposé de dormir chez elle. Mais une fois dans son appartement, elle a vécu un véritable calvaire. Sa nièce a ensuite tout cassé dans l’appartement puis a forcé sa tante à monter dans son propre véhicule pour ensuite l’en éjecter", a expliqué le parquet de Namur lors de l’audience. La voiture et les effets personnels de la victime présumée ont été retrouvés le lendemain, à Lodelinsart, où elle résidait chez son compagnon.

La prévenue contestait l'ensemble des préventions et indiquait que sa tante, dépressive, n'avait aucun ordre pour justifier le désordre constater dans son appartement. « Cela faisait 9 ans que je ne l'avais plus vue. Elle voulait me faire signer un document pour pouvoir gérer mon patrimoine. Elle m’a prêté sa voiture en me demandant de lui ramener le lendemain mais j’ai crevé un pneu à 500m de chez mon compagnon », disait elle. Mais la justice ne l'a pas suivie.