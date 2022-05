Le 20 avril dernier, un Beaurinois né en 1991 poursuivi pour des attentats à la pudeur commis sur ses deux enfants et ses deux nièces, entre 2016 et 2020, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant. Un dossier dans lequel le prévenu a manipulé pas mal de monde durant l’enquête. Ce mercredi matin, au terme d’un jugement largement motivé, le président Hauquier a prononcé une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire à son encontre. Seul l’attentat à la pudeur commis sur sa fille n’est pas établi. Il a par ailleurs accordé la suspension du prononcé à la compagne de l’époque du Beaurinois, inquiétée pour non-assistance à personne en danger.

En 2016, à deux reprises, elle a surpris son compagnon en pleine érection, en présence de son fils de trois ans et demi. Elle en fait part à sa mère et à une amie, affirmant avoir assisté à des gestes déplacés. Dont une fellation. Des propos sur lesquels elle était revenue, à l’audience.

Le principal intéressé, lui, contestait les faits. Oui, il a été en érection. Car il souffrait de priapisme. C’est en tout cas ce qu’il assurait. À cette époque, la justice s’était déjà intéressée à ces faits qui ont été classés sans suite, faute d’éléments. Grand manipulateur, il a réussi à manipuler un grand nombre de personnes ainsi que le test du polygraphe. Mais le 22 août, son père du prévenu l’a pris en flagrant délit d’attentat à la pudeur sur son fils, nu. L’enquête a démontré des faits similaires, sur ses nièces de quatre et six ans. Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte de la ruse et des manœuvres utilisées par le prévenu, de son mépris pour les jeunes enfants, dont son propre fils, de son absence de remise en question vu son énième changement de version lors de l’audience, et de sa dangerosité. "Une peine sévère a été prononcée. une chance vous est donnée, il n’y en aura pas une deuxième", a indiqué le président qui estime également que la compagne du prévenu savait depuis 2016 que des attouchements étaient commis sur son fils.