Trois personnes ont été interpellées par le gérant de l’AD Delhaize d’Havelange à la suite d’un vol à l’étalage commis mercredi soir, rapporte le parquet de Namur. Ils sont nés en 1986, 1988 et 2002. Ils ont été rattrapés près des caisses, en possession de brosses à dents et de quelques bouteilles de whisky. Les trois personnes ont ensuite été privées de liberté et inculpées de vols et association de malfaiteurs.

Selon le parquet de Namur, la police a retrouvé une vingtaine de bouteilles d’alcool divers dans leur véhicule. Aucun lien n’a encore pu être établi avec d’autres vols éventuels mais des suspicions existent.