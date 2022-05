Trois Rochefortois sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant pour un vol avec violence commis le 9 novembre 2019. Les circonstances aggravantes que les faits ont été commis de nuit, à plusieurs et qu’un véhicule a été utilisé pour assurer la fuite sont retenues. Deux des trois prévenus reconnaissent avoir porté des coups à la victime. Mais pas l’avoir dépouillée de ses vêtements et d’un sachet de cannabis. le troisième larron conteste tout.

Tout ce petit monde (prévus et victime) avait passé la soirée ensemble, dans un café rochefortois. À la fermeture, un des prévenus a proposé de prendre un dernier verre chez lui, après s’être arrêté chez le prévenu pour acheter un peu de cannabis. C’est là que la situation a dégénéré. “La victime a proposé à une des personnes de faire affaire avec elle pour le cannabis, mais pas avec les autres “fils de pute”, indique le parquet de Namur.

Des propos qui n’ont pas plus aux personnes visées. Dans l’altercation, la victime aurait été dépouillée de ses vêtements et de son pacson de cannabis. Ce que contestent les intéressés. “Il a lui même retiré ses vêtements pour faire le show, prétextant qu’il était Serbe. Il a ensuite pris la fuite en courant quand d’autres personnes s’en sont mêlées”, explique un des prévenus. Le cannabis a par ailleurs été retrouvé dans la voiture avec laquelle ils ont circulé après avoir quitté le café et certaines personnes, non poursuivies, l’ont fumé. Des peines de deux ans, quinze mois et un an ont été requises.