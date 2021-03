Entre le 3 et le 6 août 2020, deux vols avec effraction ont été commis à Felenne (Beauraing). Dans l’une des maisons visitées, deux bouteilles de Chimay bleues ont été volées. Dans la seconde, ce sont trois bouteilles d’alcool, du café et des anciens francs belges qui ont été emportés par les voleurs. Durant cette même période, deux tentatives de vol ont été constatées à La Roche en Ardenne et une troisième à Felenne.

Trois Roumains domiciliés en France avaient été interpellés et avaient reconnu le second vol (alcool, café et francs belges) ainsi que la tentative à Felenne. Les autres faits étaient contestés malgré plusieurs éléments accablants, comme des images de caméras AMPR sur lesquelles ont reconnaissait leur véhicule ou encore la présence de Chimay bleues dans leur voiture.



Ce mercredi matin, ces trois Roumains ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant à de lourdes peines : 30 mois de prison pour deux d'entre eux et 40 mois pour le troisième, en état de récidive légal.