Entre le 3 et le 6 août 2020, deux vols avec effraction ont été commis à Felenne (Beauraing). Dans l’une des maisons visitées, deux bouteilles de Chimay bleues ont été volées. Dans la seconde, ce sont trois bouteilles d’alcool, du café et des anciens francs belges qui ont été emportés par les voleurs. Durant cette même période, deux tentatives de vol ont été constatées à La Roche en Ardenne et une troisième à Felenne.

Trois Roumains domiciliés en France ont été interpellés. Ce mercredi devant le tribunal correctionnel, ils ont reconnu le second vol (alcool, café et francs belges), et la tentative à Felenne. "On devait aller aux Pays-Bas. On s’est retrouvé là par hasard", a expliqué l’un d’eux. "Pour aller aux Pays-Bas depuis la France, on prend l’autoroute et elle ne passe pas par Felenne… vous étiez venu pour voler ?", a réagi le président du tribunal. "Oui…", a finalement répondu l’intéressé.

Les autres faits sont donc contestés. Mais lors de leur interpellation, deux Chimay bleues ont été trouvées dans le coffre de la voiture. "Mais quoi de plus banal que deux Chimay bleues ? On a voulu charger la barque", plaide la défense.

À La Roche, les voleurs ont été mis en fuite par l’occupant des lieux. Leur véhicule a été identifié sur les caméras AMPR. "Même véhicule et même modus operandi. La coïncidence est énorme…", s’est étonné le président. La défense indique que les images des caméras ne permettent pas d’identifier la plaque d’immatriculation.

Des peines de deux ans de prison ont été requises contre deux des prévenus. Trois ans contre le dernier, en récidive. Jugement le 31 mars.