Trois véhicules ont été contrôlés à des vitesses de 213, 215 et 22km/h, samedi 19 juin entre 8h et 17h, sur la N63 qui relie Marche à Liège, à hauteur de Somme-Leuze, indique lundi le chef de corps de la zone Condroz-Famenne, Jean-Pierre Descy. « Parmi ces trois contrevenants, deux (Une Mercédès AMG et une BMW) ont été enregistrés à une seconde d’intervalle, ce qui laisse à penser à une forme d’esprit de compétition particulièrement déplacé. Au total, la zone de police Condroz-Famenne a verbalisé 304 véhicules sur les 2.870 véhicules contrôlés », précise le chef de corps. Quatorze se sont vus retirer leur permis et devront soit payer une amende, soit comparaître devant le tribunal de police. « La plupart roulait au-dessus des 180 km/h. »

Jean-Pierre Descy rappel que fin mai au même endroit, une voiture circulant à plus de 180 km/h a effectué une sortie de route. « Son conducteur était héliporté vers un hôpital liégeois et ses jours étant en danger. »