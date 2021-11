Trois vols par ruse ont été commis par une Rochefortoise en 2018. Quatorze mois de prison ont été requis par le parquet de Namur, par défaut à son encontre.

Le premier fait remonte au 23 mars 2018. La jeune femme, ivre, a sonné à la porte d’un inconnu. "Elle semblait déboussolée et en pleurs. Pour la calmer, il l’a fait entrer chez lui. Elle voulait du vin blanc ! Il a refusé de lui en donner alors elle s’est servie elle-même dans le frigo. Il l’a ensuite mise à la porte. Le lendemain, il a constaté que son portefeuille avait disparu", explique la partie civile.

Un fait similaire a été commis quelque temps plus tard dans un bistrot. "Madame a fait connaissance avec un homme qui s’est absenté pour aller uriner. Il avait laissé son portefeuille sur la table. Quand il est revenu, son portefeuille n’était plus là. Madame non plus."

Un troisième vol de portefeuille et d’un gsm a encore été commis. "Je buvais un verre avec le beau-père de cette jeune fille. J’ai dormi sur place. Quand je me suis réveillé le lendemain, tout avait disparu. Son compagnon m’a dit que c’était elle", indique la victime. Jugement le 21 décembre.