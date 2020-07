Un accident de quad a fait deux blessées ce jeudi après-midi rue de la Briqueterie à Gozin (Beauraing), rapporte le parquet de Namur. La conductrice a perdu le contrôle de l'engin, un quad de cross 250cc, pour une raison indéterminée. Sa passagère et elle, nées en 1998 et 2000, ont été projetées dans un champ. La plus âgée des victimes a été héliportée vers le CHU de Liège. Elle souffre d'une fracture du crâne, ses jours sont en danger. La seconde victime a quant à elle a le bras et le fémur gauches cassés.