L’auditorat du travail réclame 8000 euros à un couple de tenanciers d’une brasserie de l’arrondissement de Philippeville qui a depuis lors fait faillite. Le prévenu comparaissait devant le tribunal correctionnel de Namur ce mercredi car ils ont refusé de s’acquitter d’une transaction de 2000 euros qui leur était proposée pour clôturer le dossier.

Le 26 juin dernier, lors d’un contrôle de l’inspection sociale, un homme qui n’était pas déclaré comme travailleur était occupé à laver des verres dans l’établissement. Frédéric (prénom d’emprunt), explique : « C’est un ami d’un club de motards. Il passait environ tous les 15 jours. Il donnait un coup de main et n’était de fait pas sous contrat. Les 3 autres personnes présentes dans le café à ce moment-là étaient mon fils, un neveu et la femme de ce neveu. Nous avons été contrôlés le 26 juillet et le 28 juillet, nous faisions aveu de faillite. »

L’auditorat du travail souligne que le prévenu a modifié à plusieurs reprises sa version des faits, mais aussi que celui-ci a déjà été condamné pour des préventions identiques. Une amende de 8000 euros est requise.

Jugement le 9 mars.