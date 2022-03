Un Bruxellois accusé par sa compagne et ses deux enfants de s’être montré violent à leur égard a écopé, ce mercredi matin, d’un an de prison avec un sursis de quatre ans malgré ses contestations. Les faits ont eu lieu entre novembre 2013 et octobre 2019.

Ce père de famille a notamment porté des coups à sa fille (Ndlr : de 14 ans) et l’a insultée quand il a appris qu’elle avait une relation avec une autre fille. Courageux, il a également menacé sa petite amie de la "défoncer."

Suite à ces menaces, une enquête a débuté. Sa compagne, venue s’installer à Dinant, a été interrogée. Son homme lui rendait visite quatre à cinq fois par mois. "Des voisins ont été entendus. Ils parlaient de cris et de disputes régulières. Il s’agit d’une dame isolée qui se renfermait encore plus quand ce monsieur venait", indiquait le parquet de Namur. De cette enquête, il est ressorti que des violences étaient commises depuis 2013. Des violences confirmées par ses enfants dont les propos ont été jugés crédibles par un expert.