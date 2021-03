Le 1er janvier 2020, la Commune de Ciney changeait son mode de collecte en devenant la 30ème commune de la Province de Namur à opter pour la collecte des déchets résiduels des ménages (ceux qu’on ne trie pas) via les poubelles à puce. Ce système de collecte responsabilise le citoyen car il se base sur le principe du pollueur-payeur. Au plus le citoyen produit des déchets résiduels, au plus la partie variable de la taxe sera importante. Le Collège communal s’était engagé à analyser la situation et les chiffres après une année complète de collecte via les poubelles à puce.

Le bourgmestre Frédéric Deville, en charge de l'environnement, indique : "Le chiffre le plus spectaculaire est la différence de quantité de déchets résiduels. En 2019, la production de déchets résiduels (sacs poubelles) était de 113,08 kg/an/habitant à Ciney. En 2020, cette quantité a chuté à 66,29 kg/an/habitant soit une diminution de +/- 40 % ce qui fait de Ciney le meilleur élève en la matière pour toute la Province de Namur en 2020. La moyenne pour les communes namuroises collectant via poubelle à puce est de 84kg/an/habitant. Pour les communes en sacs, la moyenne grimpe à 131kg/an/habitant. Les Cinaciens ont donc mieux trié et cela se ressent sur les autres flux de déchets."

Certains autres flux de déchets ont également évolué, c’est le cas des déchets organiques. En effet, le premier conseil qu’il était donné au citoyen pour alléger le poids de sa poubelle et de sa facture était de bien trier les déchets organiques qui représentent un poids important. La quantité de déchets organiques a été multipliée par 3 entre 2019 et 2020 passant de 13,53 kg/an/habitant à 40,24 kg/an/habitant. Grâce à ce tri massif, nous figurons aussi parmi les bons élèves en Province de Namur puisque la moyenne est 32,9 kg/an/habitant de déchets organiques.

"Un troisième type de déchets a connu une évolution significative, à savoir les PMC. En effet, cette collecte a été élargie aux P+MC, ce qui permettait aux citoyens de déposer divers types de déchets plastiques supplémentaires dans les sacs bleus. Sur la Commune de Ciney, la quantité de PMC est passée de 19,8 à 30,39 kg/an/habitant soit une augmentation de +/- 50%. Pour cette fraction de déchet, Ciney fait également partie des bons élèves puisque la moyenne namuroise est de 27,7 kg/an/habitant."

Enfin, les 3 dernières fractions ont un peu évolué, mas pas dans les mêmes proportions que les précédentes. Les papiers-cartons sont passés de 42 à 44,95 kg/an/habitant (+7%) tandis que la moyenne namuroise est de 39,28kg/an/habitant. La quantité récoltée dans les bulles à verre était de 31,71 kg/an/habitant en 2019 pour 33,45 en 2020 (+5%) et la moyenne namuroise est de 34,18 kg/an/habitant.