Une péniche de 86m de long qui transportait 1.100 tonnes de sable a percuté le vantail de la porte amont droit de l'écluse, ce mercredi après-midi. Selon nos informations, la péniche se trouvait dans le bassin lorsqu'un de ses amarres a cassé. Le courant l'a alors éjectée contre la porte amont de l'écluse, soit celle du côté de la France. « Et comme le niveau de l'eau montait, elle a soulevé avec elle la porte. Le vérin a été plié et le tirants d'ancrage désolidarisé. Il va falloir démonter la porte, changer le matériel, rebétonner et remonter la porte. Pour l'instant, il est nécessaire de soutenir la porte pour manœuvrer la péniche qui est coincée", indique le porte parole du SPW François Franquinet. Un bateau de plaisance, qui se trouvait derrière la péniche, est lui aussi bloqué. En attendant les réparations qui devraient prendre plusieurs jours, la navigation est interrompue. L'incident n'a par ailleurs fait aucun blessé.