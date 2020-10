La 6e édition de l'émission culinaire Objectif Top Chef a démarré ce lundi 19 octobre sur les ondes de RTL TVI. Plus d’une centaine d’apprentis et amateurs vont se battre pour tenter de décrocher la note de 5 étoiles qui permet d'avancer dans le concours avec un objectif : celui d'intégrer Top Chef.

Ce mercredi 21 octobre, un Beaurinois, Jimmy Englebert, tentera de se qualifier pour la suite de l'aventure.« J'ai envoyé un mail avec mes coordonnées et quelques photos de plats que j'ai déjà réalisés après avoir vu l'appel à candidature lors d'une émission. Je pensais avoir jeté une bouteille à la mer mais, dès le lendemain, quelqu'un de M6 me contactait », se souvient Jimmy Englebert, 34 ans et vendeur de cuisine.

Un premier contact synonyme de premier petit test pour ce cuisinier amateur. « Cette personne m'a demandé ce que je connaissais comme termes culinaires, ce que j'aimais et détestais cuisiner. J'adore travailler la viande et les ballotines. A l'inverse, je ne suis pas à l'aise avec les abats qui demandent beaucoup de technique. »

Jimmy Englebert aurait normalement dû passer un casting, en avril dernier, où il aurait dû faire goûter son plat à un critique gastronomique. Mais la crise du coronavirus a changé la donne. « Je suis directement allé à Bordeaux, en juin dernier, pour une journée de tournage. J'ai cuisiné un plat aux saveurs exotiques. Le chef Philippe Etchebest est très charismatique. Avec toutes les caméras autour, c'est impressionnant. Quand on le voit arriver, on sait qu'il ne va pas être gentil. »

De fait. Le célèbre chef français a tenté de le déstabiliser. « La production m'avait demandé de trouver un lien entre mon métier de vendeur de cuisine et ma recette. C'était compliqué. Finalement j'ai pensé à la machine pour mettre sous vide car j'en vends avec mes cuisines. Le chef Etchebest m'a alors dit que ça n'avait rien de révolutionnaire et m'a surnommé le « sous-videur » », termine Jimmy Englebert qui rêve d'ouvrir un restaurant de cuisine française dans sa région avec son petit frère. « Mais quand on voit comment le secteur est touché par le Covid, ça remet les choses en perspectives. »

Pour connaître le résultat, rendez-vous ce mercredi à 17h05 sur RTL TVI. S.M