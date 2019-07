Dimanche après-midi, une dame qui participait à une marche Adeps à Haut-le-Wastia (Anhée) a été interpellée par un bruit de respiration provenant d'une voiture, indiquent ce mardi nos confrères de RTL. Un chien, un bouledogue français, se trouvait dans le véhicule alors que le thermomètre dépassait les 25 degrés. La marcheuse, Océane, s'est alors rendue à la fête du village pour faire un appel micro à l'attention des propriétaires, mais ces derniers ne se sont pas manifestés. A son retour à la voiture, le chien était mal en point. « Il s'étouffait déjà dans son vomi et convulsait. Nous avons réussi à ouvrir la portière. J'ai extrait le chien du coffre. Nous l'avons allongé, nous avons essayé de l'hydrater et de le rafraîchir", explique Océane à RTL. Malgré son intervention et l'arrivée sur place d'un vétérinaire, le bouledogue est finalement décédé après une heure d'agonie.

Les propriétaires du chien ont quant à eux été retrouvés grâce à l'immatriculation de la voiture. Au départ de la marche Adeps, ils ont décidé de laisser leur chien dans leur véhicule avec une fenêtre légèrement ouverte car ce dernier n'avançait pas. Ils s'exposent à une peine pénale ou administrative en fonction de ce que le parquet de Namur décidera.