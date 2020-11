C’est un carrossier au sang chaud qui a comparu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Avec son fils, il s’en est pris à plusieurs policiers de la zone Condroz-Famenne, le 9 août 2017 à Hamois.

Ces derniers avaient eu vent que ce carrossier, sous le coup d’une déchéance du permis de conduire mais qui détenait un duplicata obtenu illégalement, préparait une Subaru Impreza pour participer au rallye du Condroz.

Vers 5h00 du matin le jour des faits, ils sont venus le chercher à son domicile pour l’emmener au commissariat de police puis au palais de justice de Dinant pour le présenter à une juge d’instruction. Juge d’instruction qui l’a libéré mais qui a aussi ordonné la saisie de son véhicule. "Je n’étais pas au courant de ça quand j’ai quitté le palais de justice", a précisé le prévenu.

Les policiers ont alors traîné pour lui remettre ses effets personnels et pour le reconduire. Ils ont notamment fait un détour par le commissariat de Ciney au lieu de rentrer directement à sa carrosserie. Le but étant d’éviter tout contact avec le dépanneur, présent avec une autre équipe de police à sa carrosserie, pour enlever la Subaru. "Mon client se doutait qu’il se passait quelque chose. Lorsqu’il a appris qu’on emmenait son véhicule, il est devenu agressif", a indiqué son avocat. L’homme est un amoureux des voitures. "C’est comme si on touchait à ma femme." Une fois son gsm en sa possession, il a téléphoné à son fils présent à la carrosserie pour lui demander "d’éclater le crâne des personnes présentes (Ndlr : le dépanneur et les policiers) avec une barre à mine".

Revenu à son entreprise, il s’est directement montré violent. "Il a saisi les agents assis dans le combi par le col et a tenté de leur mettre des coups de poing", a détaillé l’avocat des victimes. Son fils s’en est mêlé. Des menaces et insultes ont été proférées. Il a notamment menacé le chef de la circulation de lui casser la gueule lorsqu’il le croiserait à Ciney.

Le parquet de Namur a requis deux ans de prison à son encontre, et un an supplémentaire pour les infractions de roulage. Son fils risque, lui, un an de prison.

