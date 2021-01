Maxime Nihoul s’est lancé dans le monde de la radio en 2013, alors qu’il n’avait que 14 ans, sur RMJ, la radio de la Maison des Jeunes de Ciney. Rapidement, il crée sa propre web radio, Ado Radio, avant de multiplier les expériences, sur la Radio Universitaire Namuroise, mais aussi sur Dynamic One et Monique Magic Music.

Le 30 décembre, son contrat chez Matélé en tant que cameraman, réalisateur, formateur et animateur. sur les réseaux sociaux arrivait à son terme. "J’ai décidé de tout faire pour pouvoir me consacrer à ma passion de toujours, la radio, bien soutenu par ma famille. A seulement 22 ans, j’ai une belle expérience derrière moi et j’ai voulu me lancer." Depuis, les choses se sont accélérées.

"J’avais effectué un casting sur Fun Radio début 2020 et je l’avais raté. Contre toute attente, j’ai été recontacté et j’ai effectué 3 remplacements de 3 heures, notamment le 1er janvier de 9 à 12h. Et puis l’opportunité Contact s’est présentée. J’avais entendu qu’ils recherchaient un profil particulier pour le 16/20. J’ai été choisi suite aux entretiens, j’ai quitté Fun Radio et j’ai commencé ce lundi sur Radio Contact."

C’est donc parti pour une belle aventure sur une radio nationale à une heure de grande écoute. "Je suis en charge de l’aspect digital de l’émission qui est présentée par David Antoine et Lucile Rochelet et réalisée par Thibaut Fassuleto. Je me charge de l’aspect réseaux sociaux de Contact, je suis à la fois community manager et technicien, mais je peux aussi proposer des contenus et des idées pour l’émission. Cette première semaine était un beau défi, il y a eu un peu de taquinerie mais avec énormément de bienveillance, cela s’est super bien passé au final, tout démarre très bien. J’ai de plus de très belles perspectives d’évolution. Je pourrais par exemple envisager de reprendre le micro à moyen terme, sur base de la présentation de maquettes. Pour moi c’est un rêve qui se réalise, je me lance donc à 100 % dans cette aventure afin de bien m’installer dans l’émission et sur Contact et je mets certains projets de côté."

JVE