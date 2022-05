Le directeur du Domaine provincial de Chevetogne, Bruno Belvaux, n’est jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux aménagements. Ce jeudi, il a présenté son petit dernier : le Jardin du Mont-Fuji. Une bute, ou une "montagne artificielle", créée à partir des terres déplacées de la zone humide, dont l’inauguration a eu lieu en juin 2021. C’est une visite aux Jardins Albert-Khan à Paris qui l’a inspiré. "En fouillant un peu, j’ai constaté qu’on en avait pas mal de montagne artificielle chez nous aussi. Ce jardin est une nouveauté à peu de frais. Pour le réaliser, on a déplacé 520 camions de terre." D’un diamètre de 30m au sol et d’une hauteur de 7m, le Jardin du Mont-Fuji offre une vue sur ses alentours. "On voit également le château, qu’on ne voit pas depuis le sol. En montant de moins de 10m, on a une vue qu’on n’a pas ailleurs."

Dans un premier temps, l’idée de le décorer avec du charbon noir, en référence aux terrils, était dans l’air mais Bruno Belvaux et ses collaborateurs se sont finalement orientés vers un tumulus avec quelques rochers et, évidemment, des végétaux. "On a travaillé avec la pépinière Lemaire (Ychippe, Ciney) pour planter des essences exotiques. On a, par exemple, des mûriers blancs, des tilleuls de Henry, des chênes, des désespoirs des singes,… Dans les talus, on a semé des trèfles incarnats qui vont les tapisser d’une fleur rouge cet été", explique Laurent Crepin, responsable des espaces verts du Domaine de Chevetogne.

C’est donc la zone humide qui a permis cette réalisation. Zone humide qui dispose, désormais, de ses caillebotis en bois financés à hauteur de 350.000€ par le Commissariat Général au Tourisme (CGT). Placés en zigzags, ils assurent la continuité du maillage piéton et incitent aussi à la découverte. Ils permettent en effet de passer au-dessus de la pièce d’eau et de certaines parties herbeuses, gorgées d’eau lorsqu’il a plu. Enfin, notons également la réalisation d’une ouverture paysagère sur cette zone humide, sur les hauteurs du site. Quelques arbres ont été abattus pour inciter les visiteurs à s’y aventurer.

Une réflexion sur l'automobile

Autre nouveauté du Domaine de Chevetogne : la voiture végétalisée. Elle se trouve à quelques mètres du Jardin du Mont-Fuji (lire ci-dessus). Il s’agit d’une Ford Taunus de 1958, dont l’épave a été gracieusement offerte par le dépanneur et échevin dinantais, Robert Closset. "Au départ, je cherchais cinq vieilles voitures à empiler pour en faire une brochette avec de la terre qui tombait en cascade pour les mettre près du parking", explique le directeur Bruno Belvaux.

© Monmart

Vu la difficulté de trouver cinq vieilles épaves et vu le contexte économique dans lequel se trouvent l’institution provinciale namuroise et le Domaine de Chevetogne, c’est finalement d’une autre manière que Bruno Belvaux a décliné son projet. Ouverte en deux, cette Ford Taunus a été placée autour d’un arbre, puis ressoudée. Trois rosiers ont été plantés, en dessous du bas de caisse. Ceux-ci se sont déjà approprié l’espace.

Cette nouveauté incite les visiteurs à avoir une réflexion sur l’usage de l’automobile. Ce qu’elle a permis par le passé, comme le tourisme social dès 1969. Mais aussi sur son avenir, à une époque ou le réchauffement climatique est plus que jamais au centre des préoccupations.