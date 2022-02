D’ici quelques mois, la commune de Ciney devrait avoir un club de padel sur son territoire. Stéphane Culem, chauffagiste bien connu de la région, est à l’initiative de ce projet d’envergure. "Cela fait 25 ans que je fais ce métier et j’avais envie de me mettre d’autres tracas dans la tête", rigole ce Cinacien pure souche. "J’étais déjà dans le projet d’ouverture du club de padel à Rochefort (Ndlr : le Roch’4Padel) mais je n’y suis plus. C’est une discipline à laquelle j’ai pris goût après avoir arrêté le football. C’est ludique, il ne faut pas courir partout pour ramasser les balles, comme au tennis. Je voulais trouver un endroit pour ouvrir un club dans ma ville de cœur pour lancer cette activité."

Pour concrétiser ce projet, il a fallu prospecter pour trouver l’endroit idéal. "Cela n’a pas été facile car il fallait un endroit où l’on pouvait construire des bâtiments de 9m de haut". En effet, le Ciney Padel Club fait partie d’un projet immobilier plus vaste puisque le site accueillera également quatre maisons, trois appartements et un gîte. C’est finalement Quai de l’industrie, près de la gare de Ciney, en face de l’école des Forges, que Stéphane Culem a trouvé son bonheur.

Concrètement, le Ciney Padel Club sera constitué de deux terrains intérieurs et un troisième extérieur mais sous un carport. "C’est idéal lorsqu’il pleut mais aussi en cas de soleil car on peut vite être aveuglé", poursuit Stéphane Culem. Une cafétéria et une salle de séminaire sont aussi prévues.

Toutes les autorisations ont été délivrées par la commune. Le gros œuvre des infrastructures du club devrait débuter en mars. Avec une ouverture espérée pour octobre/novembre 2022. "Il sera possible de jouer de 17h à 23h. J’ai déjà désigné un gérant. Cependant, il sera sans doute possible de venir jouer en pleine journée, à la carte. J’ai plusieurs connaissances plus âgées qui pourront se libérer pour s’en occuper", termine Stéphane Culem.

"Un projet cohérent sur le plan urbanistique et des services proposés"

Plusieurs clubs de padel ont déjà vu le jour en province de Namur ces derniers mois ou dernières années comme à La Bruyère, Mettet, Jemeppe-sur-Sambre (Spy), Philippeville, Namur (Jambes), Rochefort ou encore aux Lacs de l’Eau d’Heure, sur la commune de Cerfontaine. "Le Tennis Club Saint-Gilles de Ciney réfléchissait aussi à développer du padel et y réfléchit encore. C’est un sport qui est dans l’air du temps donc on est content de cette initiative privée. Au fil des discussions, on est arrivé à un projet cohérent, tant au niveau urbanistique qu’au niveau des services qui seront proposés. L’endroit, situé juste en face de l’école des Forges, était un petit chancre qui a trouvé une belle occupation sportive et résidentielle", explique l’échevin des sports Gaëtan Gérard.